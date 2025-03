Yvelines. Point de deal démantelé à Sartrouville : un trafiquant condamné à 25 mois de prison ferme

Un signalement anonyme, parvenu le 11 mars dernier à leur service, a permis aux forces de l'ordre de démanteler un point de deal récemment implanté à l'angle des rues Jacqueline de Romilly et Hugo Pratt à Sartrouville (Yvelines).



Sans attendre, les policiers ont mis en place une surveillance discrète, permettant d'interpeller plusieurs clients. Ceux-ci ont été conduits au commissariat pour être auditionnés.



Sur le terrain, les fonctionnaires de la Brigade anti-criminalité (BAC), du groupe de sécurité de proximité (GSP) et du groupe stupéfiants ont procédé à l'interpellation du vendeur en pleine transaction. Ce dernier était en possession de 360 euros en espèces et a été placé en garde à vue.