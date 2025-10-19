Yvelines. Manifestation des taxis à Versailles : circulation perturbée ce lundi 20 octobre

Les taxis sont appelés à manifester ce lundi 20 octobre à Versailles, devant la CPAM, caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines située 92 avenue de Paris. Des perturbations importantes sont attendues dès le début de matinée, notamment dans ce secteur.



Le rassemblement est prévu à partir de 9h00 au 92 avenue de Paris, devant les locaux de l’Assurance Maladie. En amont, le cortège empruntera la RD10 depuis Saint-Cyr-l’École, avant de rejoindre la rue de l’Orangerie, l’avenue du Général de Gaulle, puis l’avenue de Paris, détaille la préfecture sur son compte X.