Yvelines. Manifestation des taxis à Versailles : circulation perturbée ce lundi 20 octobre

Le rassemblement est prévu à partir de 9h00 au 92 avenue de Paris, devant les locaux de l’Assurance Maladie. En amont, le cortège empruntera la RD10 depuis Saint-Cyr-l’École, avant de rejoindre la rue de l’Orangerie, l’avenue du Général de Gaulle, puis l’avenue de Paris, détaille la préfecture sur son compte X.
Des ralentissements dès 8h sur plusieurs axes
🟡 À noter : les services de bus et de livraison pourraient également être affectés par les blocages ponctuels sur le parcours.
🚖 Manifestation des taxis à Versailles – Lundi 20 octobre 2025— Préfet des Yvelines 🇫🇷 (@Prefet78) October 18, 2025
Une manifestation de taxis se tiendra lundi 20 octobre à @Versailles, devant la CPAM des Yvelines (92 avenue de Paris).
⚠️ Circulation et stationnement perturbés
La circulation sera fortement impactée sur l’avenue… pic.twitter.com/pef0NpEmJ3