Yvelines. Manifestation des taxis à Versailles : circulation perturbée ce lundi 20 octobre


Publié le Dimanche 19 Octobre 2025 à 15:05

Des perturbations sont attendues ce lundi matin à Versailles en raison d’un rassemblement de taxis devant la CPAM des Yvelines.



Les taxis sont appelés à manifester ce lundi 20 octobre à Versailles, devant la CPAM, caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines située 92 avenue de Paris. Des perturbations importantes sont attendues dès le début de matinée, notamment dans ce secteur.

Le rassemblement est prévu à partir de 9h00 au 92 avenue de Paris, devant les locaux de l’Assurance Maladie. En amont, le cortège empruntera la RD10 depuis Saint-Cyr-l’École, avant de rejoindre la rue de l’Orangerie, l’avenue du Général de Gaulle, puis l’avenue de Paris, détaille la préfecture sur son compte X. 

Des ralentissements dès 8h sur plusieurs axes

La circulation sera très perturbée dans tout le secteur et le stationnement fortement déconseillé aux abords du site de la manifestation. Les autorités recommandent aux automobilistes d’éviter Versailles centre toute la journée et de prévoir des itinéraires alternatifs.

🟡 À noter : les services de bus et de livraison pourraient également être affectés par les blocages ponctuels sur le parcours.








