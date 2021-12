Yvelines. Les policiers répliquent avec des grenades lacrymogènes à Mantes-la-Jolie

Des échauffourées ont éclaté vendredi soir dans le quartier du Val-Fourré à Mantes-la-Jolie. A deux reprises, entre 22 et 23 heures une trentaine d'individus s'en sont pris aux forces de l'ordre en jetant dans leur direction des pierres et autres projectiles.



Les violences se sont déroulées d'abord à l'angle des rues Paul-Gauguin et Paul-Cézanne, en zone de sécurité prioritaire. C'est un équipage de la brigade spécialisée de terrain, en patrouille dans le secteur, qui a été visé. Les policiers ont répliqué en faisant usage de quatre grenades lacrymogènes. Il n'y a pas eu de blessé.