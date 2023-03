Yvelines. Le vendeur à la sauvette de gaz hilarant répéré lors d'une transaction à Maisons-Laffitte

Dans son véhicule, un carton entrouvert sur le siège attire l’attention des policiers : le carton contient trois bonbonnes de protoxyde. Trois autres sont découvertes posée sur le sol à l’arrière, ainsi que deux autres cartons sur la banquette.



Questionné sur la présence de ces bonbonnes, le jeune homme avoue s’adonner, via les réseaux sociaux, à la vente de protoxyde d’azote et des ballons servant à sa consommation. Il déclare alors avoir d’autres cartons de ce gaz hilarant dans le coffre de la voiture.



L’adolescent a été interpellé pour vente à la sauvette et placé en garde à vue au commissariat de Houilles.