Yvelines. Le poste de la police municipale visé par des tirs de mortiers à Montigny-le-Bretonneux

Un homme de 19 ans a été interpellé à Montigny-le-Bretonneux, vers 3 heures du matin ce samedi 12 février. Un peu plus tôt, le poste de la police municipale, rue de la Mare aux Carats, avait fait l’objet de plusieurs tirs de mortiers. Un des auteurs des faits avait été aperçu alors qu’il prenait la fuite dans la résidence Descartes.



L’exploitation de la vidéosurveillance a permis aux policiers de repérer l’auteur des tirs et d’avoir une description. Moins d’une heure plus tard, un suspect « correspondant en tout point au signalement » a été interpellé.



Le jeune homme originaire de la commune a été placé en garde à vue pour violences volontaires sur personne chargée d’une mission de service public.