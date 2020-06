Yvelines. Le pilote du scooter et son passager chutent en voulant échapper à la police à Houilles

Deux auteurs de rodéo à scooter ont été appréhendés par la police, dimanche 7 juin, à Houilles (Yvelines).



Un appel est parvenu en milieu d’après-midi au standard de Police secours, signalant un rodéo moto rue Pierre-de-Coubertin. Arrivés sur place, les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) ont alors tenté de contrôler le pilote de l’engin qui circulait sans casque ainsi que son passager. En vain. Le scootériste a accéléré et pris la fuite en montant sur le trottoir. Dans la manœuvre, il a perdu le contrôle de l’engin qui a chuté au sol. Il a été immédiatement interpellé ainsi que le passager, sans opposer de résistance.



Les mis en cause, âgés de 18 ans - l’un habite à Houilles et l’autre Sdf - ont été placés en garde à vue. La moto a été confisquée.