Yvelines. Le commissariat de police de Trappes cible de tirs de mortiers

Le commissariat de police de Trappes (Yvelines) a été la cible d’une dizaine de tirs de mortiers d’artifice dans la nuit de vendredi à samedi peu avant minuit.



Une dizaine d’individus hostiles regroupés dans le secteur de la place e des Merisiers ont été aperçus via les caméras de surveillance.



Les forces de l’ordre ont dû faire usage à plusieurs reprises des moyens de défense à leur disposition, à savoir grenades lacrymogènes et balles de défense (LBD), pour disperser les assaillants et ramener le calme.



Aucun blessé n’est à déplorer, selon la police qui n’a procédé à aucune interpellation.