Yvelines. La victime maintient sur place le voleur de son téléphone et de sa carte bancaire à Mantes-la-Jolie

La victime a reconnu quelques minutes plus tard l’auteur du vol dans la rue Saint-Roch et l’a maintenu sur place jusqu’à l’arrivée d’un équipage de police secours. Sur lui, lors de la palpation de sécurité, les policiers ont découvert le téléphone portable et la carte bancaire, qui ont été restitués à leur légitime propriétaire.



Le sexagénaire a été placé en garde à vue au commissariat de Mantes-la-Jolie.