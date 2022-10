Yvelines. L'auteur d'un cambriolage chez une vieille dame de Juziers confondu par ses empreintes

Un mandat de recherche a alors été émis à son encontre et c’est dans le cadre de son exécution que l'individu recherché a été interpellé le mardi 4 octobre à Paris 12ème et placé en garde à vue dans les locaux du Groupe des atteintes aux biens du commissariat de Mantes-la-Jolie. Lors de son audition, le suspect a nié farouchement toute implication malgré les éléments à charge, relate une source proche de l'enquête.



Déféré au tribunal judiciaire de Versailles pour être jugé en comparution immédiate, le mis en cause a été condamné à 18 mois de prison et à une interdiction de territoire français définitive.