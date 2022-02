Yvelines. Interpellé pour détention de drogue et avoir menacé les policiers de les égorger

Un homme de 36 ans, originaire de Mantes-la-Jolie, a été interpellé pour usage de stupéfiants, outrage, menace de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion.



Ce lundi 14 février, vers 11 heures, un équipage de Police secours est amené à contrôlé un homme circulant rue Pierre-Sémard à Mantes-la-Jolie. Lors des vérifications d'usage, le trentenaire s'est rebellé et a menacé de mort les fonctionnaires et de les égorger.



Interpellé, le mis en cause a été trouvé en possession d'un pochon de résine de cannabis. Il a été placé en garde à vue.