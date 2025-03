Yvelines. Interpellé à Coignières avec 4 kg de résine de cannabis, il est condamné à deux ans de prison

Le suspect a été interpellé, et les policiers ont constaté que l’un des véhicules sur place, un utilitaire, était enregistré à son nom. Toutefois, il ne possédait pas les clés correspondantes.



Une surveillance a été mise en place alors par la brigade anticriminalité (BAC). Un peu plus tard, un chauffeur VTC s’est présenté sur le parking et a déposé une femme qui a ouvert le second véhicule. Les fonctionnaires de la BAC ont immédiatement procédé à l’interpellation du chauffeur et de la femme, ainsi qu’à la mise en fourrière des deux véhicules.