Yvelines. Ils rôdaient près de garages, deux adolescents arrêtés à Carrières-sur-Seine

Un équipage de la brigade anticriminalité (Bac) s’est rendu sur place et en faisant des recherches dans le secteur a appréhendé les suspects un peu plus tard. Ces derniers ont été trouvés en possession d’une pince et de cadenas cassés.



Compte tenu de leur jeune âge, ils ont été remis à leur civilement responsable en vue de leur audition ultérieure.