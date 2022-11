Yvelines. Ils incendient une poubelle et tirent des mortiers sur les policiers, à Verneuil-sur-Seine

Une heure plus tard, un équipage de la Brigade anticriminalité ont interpellé quatre adolescents correspondant à la description fourni par un témoin des faits qui les a ensuite formellement reconnus.



Les mis en cause, âgés de 14 et 15 ans et dont trois sont originaires de Verneuil et un de Triel-sur-Seine, ont été placés en garde à vue. Ils devront répondre devant la justice de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique avec arme par destination et dégradations volontaires de biens privés par incendie (la poubelle a été détruite).