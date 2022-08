Yvelines. Il agresse un couple à l’aide d’une bombe lacrymogène à Fontenay-le-Fleury

Un couple a été agressé par un inconnu, hier, en milieu d’après-midi au niveau de la gare SNCF de Fontenay-le-Fleury (Yvelines). L’auteur des faits a fait usage d’une bombe lacrymogène. Il a ensuite pris la fuite à bord d’une camionnette en direction de Saint-Cyr.



Alertée par les victimes, les policiers ont rapidement lancés des recherches. C’est ainsi que grâce aux caméras de vidéoprotection du centre d’information et de commandement (CIC) et de la cartographie Pégase 2, ils sont parvenus à localiser le véhicule en fuite et à interpeller son conducteur.



Le mis en cause âgé de 26 ans et domicilié à Vitry-sur-Seine, a été placé en garde à vue pour violences volontaires avec arme.