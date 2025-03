Yvelines. Géolocalisé, le véhicule volé à Croissy-sur-Seine est retrouvé et ses voleurs aussi

Lors de leur interpellation, le premier individu, âgé de 28 ans, tenait une perceuse et une pince à rivet en main. La fouille a révélé qu’il était également en possession d’un grand tournevis, d’une clé de véhicule vierge, d’un transpondeur, d’une clé de Peugeot et d’un rivet. Son complice, âgé de 21 ans, quant à lui, portait une cagoule ainsi que deux clés plates, un boîtier électronique et deux pochons de résine de cannabis.



Les deux hommes avaient déjà eu le temps de changer les plaques d’immatriculation du Toyota Rav4 et s’apprêtaient à quitter les lieux à bord d’une Peugeot 306.