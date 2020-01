Yvelines. Explosion inexpliquée dans un restaurant chinois de Houilles, aucune victime

Le propriétaire du restaurant et le locataire du premier étage n’étaient pas dans le pavillon au moment de l’explosion. Quatre personnes ont dû être relogées provisoirement dans la nuit.



Le sapeur-pompier spécialisé en « recherche des causes et des circonstances d'incendie » n’a pu se prononcer quant à l’origine de l’explosion. Une enquête de police a été ouverte.



A signaler la présence sur place, au côté des secours, du directeur de cabinet de la préfecture des Yvelines.



La circulation a été bloquée rue Parmentier et des déviations ont été mises en place.