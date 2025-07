Yvelines. Expédition punitive à Poissy ? Huit interpellations après le saccage de six véhicules

Lors de l’opération, un équipage de la Brigade anticriminalité (BAC), venu en renfort, a été violemment pris à partie par une vingtaine d’individus. Les policiers ont dû faire usage d’un armement collectif (gaz lacrymogène) pour se dégager.



Parmi les huit interpellés, quatre - 1 mineur de 17 ans et trois majeurs de 19, 22 et 23 ans — sont connus des services de police et inscrits au fichier du traitement des antécédents judiciaires. Les quatre autres (âgés de 18 à 21 ans) sont inconnus de la police et de la justice.



Tous ont été placés en garde à vue.