Yvelines. Exhibition sexuelle et menaces de mort : deux hommes interpellés à Louveciennes

Peu de temps après le départ des policiers, un second homme, âgé de 41 ans, également locataire de la péniche, se présente au restaurant. En état d’ivresse et mécontent de l’interpellation de son ami, il s’en prend violemment aux serveurs, les menaçant de mort à plusieurs reprises.



L’individu est porteur d’un couteau, dissimulé dans la poche arrière de son pantalon, avec une lame de 30 cm. Les employés du restaurant portent plainte. L’homme est interpellé à son tour.



Les deux mis en cause, âgés de 50 et 41 ans, ont été placés en garde à vue. Une enquête a été ouverte.