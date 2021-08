Yvelines. En état d’ivresse, ils blessent une passagère dans un bus à Carrières-sous-Poissy

Une passagère a en effet été blessée par le jet d’une cannette dans sa direction et le chauffeur de bus malmené par les deux individus. La femme a dû être transportée à l’hôpital pour des soins, le chauffeur n’a pas cependant exercé son droit de retrait.



Les deux victimes, âgées chacune de 38 ans, ont déposé plainte et une enquête a été ouverte pour violences volontaires en réunion avec arme par destination et en état d’ivresse commis dans un transport public de voyageurs.