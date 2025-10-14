Yvelines. Elle mord un agent de la SUGE en gare d’Aubergenville : une femme interpellée

Les faits se sont produits ce lundi matin dans l’enceinte de la gare d’Aubergenville (Yvelines). Une femme de 30 ans a violemment réagi lors d’un contrôle de titre de transport effectué par des agents de la sûreté ferroviaire.



Refusant de se soumettre à la vérification, elle s’est rebellée et a mordu un agent de la SUGE (Surveillance générale SNCF). La trentenaire a été immédiatement interpellée.