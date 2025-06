Yvelines. Disparition inquiétante d’une fillette de 11 ans au Vésinet : la police lance un appel à témoin

Hafsa a quitté son domicile vêtue d’un pyjama d’été et d’un short clair orné de fleurs bleues et rouges, chaussée d’une paire de baskets noires. Depuis, elle n’a donné aucun signe de vie.



L’enfant est de type nord-africain, mesure entre 1m50 et 1m55, de corpulence mince. Elle a les cheveux bruns châtains, longs et tressés, et les yeux marron.