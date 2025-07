Yvelines. Disparition inquiétante à Croissy-sur-Seine : la police recherche Rozalia-Adelina Penea

Depuis le 14 juillet 2025, Rozalia-Adelina Penea, âgée de 63 ans, n’a plus donné signe de vie. Elle a été vue pour la dernière fois à Croissy-sur-Seine (Yvelines), et sa disparition est jugée inquiétante par la police.Rozalia-Adelina Penea est de type européenne, de corpulence ronde, mesure 1m58, a les cheveux longs et gris et les yeux marron. Elle ne parle pas français, ce qui pourrait compliquer les échanges avec des personnes susceptibles de l’avoir croisée.Selon les éléments à la disposition de la police, elle portait un sweat à capuche blanc, un pantalon d’été et des sandales.Toute personne susceptible d’avoir des informations permettant de localiser Rozalia-Adelina Penea est invitée à contacter le commissariat de Saint-Germain-en-Laye aux numéros suivants :📞 01 39 10 91 22 ou 01 71 51 90 05.