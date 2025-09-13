Yvelines. Disparition inquiétante à Chatou : la police recherche Hervé Bernard

La police nationale a lancé un appel à témoins après la disparition jugée inquiétante d’Hervé Bernard, 65 ans, survenue vendredi 12 septembre 2025 vers 14 heures à Chatou (Yvelines).
Âgé de 65 ans, Hervé Bernard est de corpulence mince et mesure environ 1 m 75. Ses cheveux gris tirant sur le blanc sont assez longs et ses yeux sont marron. Lorsqu’il a été aperçu pour la dernière fois, il portait un jean bleu foncé, une chemise grise à manches longues et des baskets de couleur sombre.
Appel à témoins
Toute personne disposant d’informations permettant de retrouver Hervé Bernard est invitée à contacter le commissariat de Saint-Germain-en-Laye au 01 39 10 91 03.
La police remercie par avance toute personne susceptible de contribuer aux recherches.
