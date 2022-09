Yvelines. Disparition d’un septuagénaire : la gendarmerie lance un appel à témoins

La gendarmerie des Yvelines a publié sur les réseaux sociaux un avis de recherche. Il concerne un homme de 79 ans, Marcel Trinquet, qui n’a pas donné signe de vie depuis le lundi 19 septembre.



Il a été aperçu pour la dernière fois ce jour-là vers 10h30 au niveau du carrefour de la gare RER de Saint-Rémy-les-Chevreuses et se dirigeant vers Timours.



Le septuagénaire, atteint de la malade d’Alzheimer, était vêtu d'une tenue bleue et de chaussons, lors de sa disparition.



Toute personne qui viendrait à rencontrer cet homme ou qui disposerait d’informations sur sa localisation est priée de contacter la gendarmerie de Chevreuse au 01 30 52 15 48 ou via le 17.