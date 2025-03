Yvelines. Deux interpellations pour rodéo urbain à La Verrière et à Mantes-la-Jolie

Dimanche après-midi, les forces de l’ordre ont procédé à deux interpellations pour des faits de rodéo urbain et de refus d’obtempérer, respectivement à La Verrière et à Mantes-la-Jolie (Yvelines).



• La Verrière : une moto de cross saisie après une interpellation mouvementée



À 15h40, les effectifs de la Brigade anti-criminalité (BAC) sont intervenus à la résidence du Bois de l’Étang, à La Verrière, où un individu s’adonnait à un rodéo urbain. Refusant de s’arrêter à la demande des policiers, le jeune homme de 18 ans a tenté de se soustraire à l’interpellation, opposant une résistance qualifiée de rébellion. Malgré cela, il a pu être maîtrisé sans qu’aucun blessé ne soit à déplorer. L’individu et sa motocross ont été conduits au commissariat pour la suite de la procédure.



• Mantes-la-Jolie : un scooter intercepté après une infraction



Plus tard dans l’après-midi, à 17h35, un autre individu a été arrêté pour des faits similaires à Mantes-la-Jolie, rue Jean-Baptiste Charcot. Circulant sans casque, il a refusé de s’arrêter lors d’un contrôle et a franchi un feu rouge fixe avant d’être intercepté par une patrouille de la police-secours. Le conducteur, également âgé de 18 ans, a été transporté au poste et placé en garde à vue. Son scooter a été saisi et déposé au service compétent.