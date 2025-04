Yvelines. Deux frères soupçonnés d’avoir extorqué 15 000 € à des personnes âgées à Sartrouville en garde à vue

Grâce à la description des agresseurs, les policiers présentaient à la victime une planche photographique. Celle-ci permettait de reconnaître formellement l’un des deux suspects. Les enquêteurs identifiaient rapidement deux frères, déjà connus des services de police, et lançaient un dispositif de recherche. Leurs signalements étaient diffusés aux unités en patrouille.



Le 3 avril, la ligne téléphonique d’un des deux mis en cause était localisée à Sartrouville. Les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) intervenaient sans délai et procédaient à l’interpellation des deux suspects.