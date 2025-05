Yvelines. Deux cambrioleurs interpellés en flagrant délit à La Celle-Saint-Cloud

Lors de leur arrestation, les deux hommes – âgés de 21 et 24 ans – étaient en possession de six montres, deux casquettes, une perceuse et divers objets dérobés. Les constatations sur place ont confirmé une effraction et permis d’identifier formellement les objets comme provenant du cambriolage.



Les deux individus ont été placés en garde à vue. Une enquête est en cours pour déterminer s’ils pourraient être impliqués dans d’autres faits similaires