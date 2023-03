Yvelines. Deux cambrioleurs de 11 et 14 ans interpellés dans un restaurant à Sartrouville

Deux enfants de 11 et 14 ans ont été appréhendés par la police cette nuit de samedi à dimanche à Sartrouville (Yvelines). Ils ont été repérés vers 3h30 par des agents du centre de supervision urbain via les caméras de vidéosurveillance alors que les deux suspects s’intéressaient aux magasins et véhicules en stationnement, avenue de la République.



Les policiers ont mis en place une discrète surveillance qui les a amenés à intervenir alors que les deux adolescents se trouvaient à l’intérieur d’un restaurant dont ils avaient cassé la vitrine. Ils ont été interpellés pour vol par effraction en réunion.