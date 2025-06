Yvelines. Deux adolescentes, filmées par la vidéosurveillance, interpellées en flagrant délit de cambriolage à Médan

Rapidement sur place, les propriétaires de la maison visée ont pu consulter les enregistrements de leurs caméras de surveillance. Ceux-ci ont permis de confirmer l’effraction et de transmettre un signalement précis des deux suspectes aux forces de l’ordre.



Grâce à cette réactivité et au signalement détaillé, les policiers locaux ont rapidement localisé et interpellé les deux jeunes filles à proximité immédiate des lieux. Agées respectivement de 14 et 15 ans, les deux adolescentes ont été placées en garde à vue. Une enquête est en cours pour déterminer leur implication exacte et d’éventuelles complicités.



Les faits ont été signalés au parquet de Versailles, compétent en matière de justice des mineurs.