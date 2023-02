Yvelines. Des squatteurs, quatre adultes et six adolescents, délogés par la police aux Mureaux

Une dizaine de personnes a été placée en garde à vue au commissariat des Mureaux (Yvelines), ce mardi matin. Vers 9 heures, la police municipale est intervenue rue Gambetta aux Mureaux où la présence de squatteurs était signalée dans deux maisons inoccupées appartenant à la ville.



Les intrus, plus ou moins de la même famille, avaient pénétré dans les lieux par effraction afin de s'y installer. Alertée, la police nationale s'est rendue sur place et a interpelle quatre hommes âgés entre 24 et 32 ans, et six adolescents, garçons et filles, âgés de 11 à 16 ans. Ils ont été placés en garde à vue pour dégradations volontaires de biens privés.



Une enquête a été ouverte.