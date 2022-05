Yvelines. Des policiers visés par des projectiles à Mantes-la-Jolie, Sartrouville et la Celle-Saint-Cloud

Les forces de l’ordre ont été confrontées samedi soir et dans la nuit à des violences urbaines dans au moins trois villes des Yvelines.



D’abord à Mantes-la-Jolie où lors d’un contrôle routier, rue de La Croix, vers 20 heures, ils ont fait l’objet d’un jet de pierres par un groupe de dix individus. Un projectile a touché un fonctionnaire à la cuisse sans le blesser.



Même scénario vers 23 heures à La Celle-Saint-Coud. Un véhicule de police en patrouille place du Comte de Bendern a été visé et impacté par un jet de pierre qui n’a fait ni blessé ni dégât apparent.



Enfin, un peu plus tard dans la nuit, vers 1 heure, les policiers ont été amenés à intervenir rue Martin-Luther-King à Sartrouville, pour des perturbateurs qui tentaient de s’introduire dans une soirée privée. Alors qu’ils tentaient d’évincer les trublions, ils ont essuyé un jet de bouteille, sans faire de blessé.