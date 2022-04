Yvelines. Des électeurs insultés par un homme ivre dans un bureau de vote à Gargenville

Scène pour le moins insolite dans un bureau de vote de Gargenville (Yvelines). Vers 11 heures, les forces de police ont dû intervenir pour récupérer un homme de 26 ans en complet état d’ivresse et particulièrement véhément.



Le jeune homme a en effet insulté les électeurs et scrutateurs qui ne faisaient que leur devoir de citoyen dans le bureau de vote de la place du 8 Mai 1945.



Sorti par la police municipale, le perturbateur originaire de Versailles a été remis aux mains de la police nationale qui l’a interpellé et placé en dégrisement pour « ivresse publique et manifeste » au commissariat de Mantes-la-Jolie.