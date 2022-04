Yvelines. Début d’incendie à Fontenay-le-Fleury, un immeuble évacué et un couple relogé

L’incendie s’est déclaré dans un appartement occupé par un couple et son enfant en bas âge. Le père de famille a expliqué aux policiers qu’il effectuait des travaux dans son appartement lorsque, après avoir déposé une perceuse électrique derrière le canapé du salon, il a constaté que le canapé s’est « totalement embrasé ».



Il a fait appel immédiatement aux sapeurs-pompiers et a évacué son domicile avec son épouse et son enfant en bas âge. Trente-cinq occupants ont été amenés à évacuer l’immeuble le temps de l’intervention des secours.