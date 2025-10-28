Connectez-vous S'inscrire

Yvelines. De la drogue découverte lors d'un contrôle routier à Triel-sur-Seine : deux ans de prison pour le conducteur


Publié le Mardi 28 Octobre 2025 à 17:44

Le conducteur de 22 ans, déjà connu des services de police, a été intercepté par une patrouille de la BAC après une simple infraction au code de la route. Dans son véhicule : cannabis et poudre blanche.



Dans le véhicule les policiers ont découvert divers produits stupéfiants - Illustration Adobe Stock
Les faits remontent au 21 octobre.  Vers 4h du matin ce jour-là, un équipage de la brigade anticriminalité (BAC) de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) remarque un véhicule circulant rue de l’Hautil, dont le conducteur oublie d’actionner ses clignotants au moment d’un changement de direction. Une infraction mineure… qui va aboutir à une interpellation bien plus justifiée.

Odeur de cannabis

Lors du contrôle, les policiers perçoivent immédiatement une forte odeur de cannabis émanant de l’habitacle. Sur le siège passager avant, un joint encore enroulé est bien visible. Le conducteur, âgé de 22 ans, reconnaît aussitôt qu’il s’agit de stupéfiants.

Déjà connu des forces de l'ordre pour des faits similaires, il est interpellé sans résistance et placé en garde à vue au commissariat.

2 ans de prison dont un ferme

La fouille du véhicule confirme les soupçons des enquêteurs qui mettent la main sur huit pochons de résine de cannabis et deux sachets plastifiés contenant de la poudre blanche.

Déféré dans la foulée, le jeune homme, inscrit au TAJ (traitement des antécédents judiciaires), a été condamné à deux ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis.
