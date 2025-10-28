Yvelines. De la drogue découverte lors d'un contrôle routier à Triel-sur-Seine : deux ans de prison pour le conducteur

Publié le Mardi 28 Octobre 2025 à 17:44

Le conducteur de 22 ans, déjà connu des services de police, a été intercepté par une patrouille de la BAC après une simple infraction au code de la route. Dans son véhicule : cannabis et poudre blanche.



Les faits remontent au 21 octobre. Vers 4h du matin ce jour-là, un équipage de la brigade anticriminalité (BAC) de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) remarque un véhicule circulant rue de l’Hautil, dont le conducteur oublie d’actionner ses clignotants au moment d’un changement de direction. Une infraction mineure… qui va aboutir à une interpellation bien plus justifiée.

Odeur de cannabis Lors du contrôle, les policiers perçoivent immédiatement une forte odeur de cannabis émanant de l’habitacle. Sur le siège passager avant, un joint encore enroulé est bien visible. Le conducteur, âgé de 22 ans, reconnaît aussitôt qu’il s’agit de stupéfiants.



Déjà connu des forces de l'ordre pour des faits similaires, il est interpellé sans résistance et placé en garde à vue au commissariat.

2 ans de prison dont un ferme La fouille du véhicule confirme les soupçons des enquêteurs qui mettent la main sur huit pochons de résine de cannabis et deux sachets plastifiés contenant de la poudre blanche.



Déféré dans la foulée, le jeune homme, inscrit au TAJ (traitement des antécédents judiciaires), a été condamné à deux ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis. Les autres infos du jour Yvelines. Il menace les policiers avec un couteau : un homme neutralisé et interpellé à Versailles

Yvelines. Une perturbatrice interpellée après avoir giflé un agent de sécurité à l’hôpital de Mantes-la-Jolie

Yvelines. Trois cambrioleurs de 15 et 17 ans surpris par la police à l'intérieur d'une maison, à Epône

En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Contact | Les Brèves | Les Brèves