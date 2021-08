Yvelines. Cinq policiers blessés lors d’une tentative d’évasion au commissariat de Conflans-Sainte-Honorine

Un homme en garde à vue a tenté de s’évader du commissariat de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) cette nuit de lundi à mardi.



Le mis en cause âgé de 23 ans avait été interpellé un peu plus tôt et placé dans une cellule dans l’attente d’être auditionné. Peu avant 2h45, l’homme s’énervé et lors de l’intervention de deux policiers il a profité de l’ouverture de sa cellule pour tenter de prendre la fuite, résume une source proche de l’affaire.