Yvelines. Cinq adolescents en garde à vue : ils sont soupçonnés d’une agression à Versailles

Les auteurs présumés de ces violences ont été rapidement repérés grâce aux signalements fournis par la victime et ont été interpellés aux abords de la gare. Deux d’entre eux étaient en possession d’une béquille et d’un brise vitre.



Les mis en cause, âgés entre 14 et 17 ans, tous de Versailles, ont été placés en garde à vue pour violences volontaires en réunion.