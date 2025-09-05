Yvelines. Aux Mureaux, une nouvelle Halle des sports destinée aux scolaires, associations et habitants

La Halle des Sports prend la forme d’un aménagement couvert abritant un terrain multisports permettant la pratique du football, du handball et du basket. Elle est située à proximité immédiate de l’école élémentaire Pierre Brossolette et le long du parc Molière.



Autour de la halle, d’autres équipements viennent compléter l’offre : plateaux de fitness et de street-workout, aire de breaking, piste de course de 50 mètres… Un véritable complexe à ciel ouvert, pensé pour favoriser la pratique sportive pour tous les âges.