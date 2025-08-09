Yvelines. Aux Mureaux, le pare-brise d’un véhicule de police brisé par des jets de pierres lors d’une intervention

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 1h30 du matin, un équipage de la brigade anticriminalité (BAC) patrouillait sur l’avenue de la République, aux Mureaux (Yvelines), lorsqu’il a été confronté à un refus d’obtempérer de la part du conducteur d’une Renault Clio.
Alors que les policiers étaient lancés à la poursuite du véhicule en fuite, un groupe d’individus a lancé plusieurs projectiles en direction de leur voiture. L’un des jets de pierres a brisé le pare-brise du véhicule administratif.
Néanmoins, l’équipage est parvenu à interpeller le conducteur, un homme âgé de 23 ans, dépourvu de permis de conduire. Ce dernier a été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer et conduite sans permis. Les deux fonctionnaires n’ont pas été blessés.
Alors que les policiers étaient lancés à la poursuite du véhicule en fuite, un groupe d’individus a lancé plusieurs projectiles en direction de leur voiture. L’un des jets de pierres a brisé le pare-brise du véhicule administratif.
Néanmoins, l’équipage est parvenu à interpeller le conducteur, un homme âgé de 23 ans, dépourvu de permis de conduire. Ce dernier a été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer et conduite sans permis. Les deux fonctionnaires n’ont pas été blessés.