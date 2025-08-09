Yvelines. Aux Mureaux, le pare-brise d’un véhicule de police brisé par des jets de pierres lors d’une intervention

Les policiers de la BAC ont été la cible de jets de pierres au cours de cette nuit de vendredi à samedi, lors de l’interpellation d’un automobiliste sans permis qui avait refusé d’obtempérer.



Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 1h30 du matin, un équipage de la brigade anticriminalité (BAC) patrouillait sur l’avenue de la République, aux Mureaux (Yvelines), lorsqu’il a été confronté à un refus d’obtempérer de la part du conducteur d’une Renault Clio.



Alors que les policiers étaient lancés à la poursuite du véhicule en fuite, un groupe d’individus a lancé plusieurs projectiles en direction de leur voiture. L’un des jets de pierres a brisé le pare-brise du véhicule administratif.



Néanmoins, l’équipage est parvenu à interpeller le conducteur, un homme âgé de 23 ans, dépourvu de permis de conduire. Ce dernier a été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer et conduite sans permis. Les deux fonctionnaires n’ont pas été blessés.



En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications