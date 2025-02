Yvelines. Arrêté trois fois en une semaine, un multirécidiviste de vol de trottinettes condamné à 8 mois de prison ferme

Tout commence le vendredi 10 janvier 2025, lorsqu’un équipage de police secours du Vésinet intervient en gare de Chatou-Croissy. Un individu, signalé par le centre de supervision urbain de Chatou, qui gère la vidéosurveillance de la ville, est surpris en flagrant délit de vol de trottinette électrique. Interpellé et placé en garde à vue, il reconnaît les faits et se voit notifier une convocation par officier de police judiciaire (COPJ) pour le 5 décembre prochain.



Quelques heures après sa libération, le même individu est surpris en train de récidiver en gare du Vésinet-Centre. De nouveau interpellé pour tentative de vol, il est également trouvé en possession de résine de cannabis. Face aux enquêteurs, il avoue une nouvelle fois et écope d’une seconde COPJ à la même date.