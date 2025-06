Yvelines. Agression ultra-violente sur les berges à Carrières-sur-Seine : sept interpellations

L’enquête menée par les policiers, notamment grâce à une analyse fine du téléphone du premier suspect et à des recherches approfondies sur les réseaux sociaux, a permis d’identifier six autres membres du groupe, tous domiciliés à Bezons. Tous les suspects ont été formellement reconnus par les victimes et témoins.



Le 18 juin, une opération d’interpellation de grande ampleur a été déclenchée. Avec l’appui de trois sections de la CRS 8, de la compagnie départementale d'intervention (CDI 78), de la brigade de surveillance et d'intervention (BSI) , ainsi que des brigades anticriminalité d’Argenteuil et de Sartrouville, tous les suspects ont été arrêtés sans incident.