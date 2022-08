Yvelines. Agressé par deux inconnus qui lui volent son téléphone à Sartrouville

Deux hommes, âgés de 31 et 42 ans, ont été placés en garde à vue pour vol avec violences.



Ce mercredi vers 12 heures, un homme de 29 ans a contacté le commissariat de Sartrouville (Yvelines) pour signaler qu’il venait d’être victime du vol avec violences de son téléphone portable par deux inconnus, dans le secteur du Rond-point de la 2e DB.



La victime a pu fournir une description précise de ses agresseurs qui ont été retrouvés et interpellés en flagrant délit. Les mis en cause ont été placés en garde à vue.