Yvelines. Affrontements à coups de béquilles à Mantes-la-Jolie : trois interpellations

Avec l’aide de leur chien Ranger, les policiers les ont séparés tout en faisant usage de gaz lacrymogène. Trois des mis en cause ont été interpellés et placés en garde à vue pour violences volontaires en réunion avec arme. Ils sont âgés de 35, 26 et 20 ans et originaires de Mantes-la-Jolie et de Limay.



Les autres protagonistes, peu coopératifs avec les enquêteurs, n’ont pas souhaité s’expliquer sur l’origine de l’affrontement.