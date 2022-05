Yvelines. Accusé par sa mère d’avoir tenté de l’étranger à Mantes-la-Jolie

Le voisin appelle police-secours via le 17. Entendue par les forces de l’ordre, la sexagénaire confirme ses déclarations et indique qu’elle héberge son fils depuis sa récente sortie de prison. Elle précise alors que ce dernier a tenté de l’étrangler avec son plâtre et lui a fait ingérer de force des médicaments.



Lors de son interpellation, le mis en cause s’est rebellé et a exercé des violences envers les policiers. Il a été placé en garde à vue. Sous l’emprise de stupéfiants, il n’a pu être entendu immédiatement « ses droits ayant été différés pour cette raison », indique une source judiciaire.



La mère de famille a été conduite à l’hôpital de Mantes par les sapeurs-pompiers pour examen.



L’enquête a été confiée à la sûreté urbaine.