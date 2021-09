Yvelines. A Trappes, le conducteur (16 ans) percute la voiture de police lors d’un refus d’obtempérer

Un équipage police a été amené a intervenir vendredi en tout début d’après-midi à Trappes où un cortège de mariage bloquait la circulation et jetait des mortiers d’artifices, rue de Montfort.



Sur place, les forces de l’ordre ont tenté d’intercepter une Audi afin de procéder un contrôle de ses occupants. A cet instant, le conducteur a refusé d’obtempérer et a percuté volontairement la voiture de police. Dans le choc, le véhicule administratif s’est retrouvé immobilisé. Aucun blessé n’a été déploré parmi les policiers.



Le conducteur de l’Audi, âgé de 16 ans, a été interpellé pour refus d’obtempérer et conduite sans permis. Il a été placé en garde à vue.



La voiture de police accidentée a dû être remorquée par le garage de permanence.