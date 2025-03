Yvelines. À Sartrouville, un gardien d’immeuble agressé en représailles après des violences urbaines

Alerté, un équipage du Groupe de sécurité de proximité (GSP) est intervenu et a procédé à l’interpellation de l’auteur des faits. Âgé de 21 ans et résidant à Sartrouville, il est déjà connu des services de police (inscrit au fichier du traitement des antécédents judiciaires).



Une enquête est en cours pour établir les circonstances précises de cette agression et déterminer d’éventuelles complicités