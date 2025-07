Yvelines. A Rambouillet, un homme est interpellé après des violences dans une pharmacie

Alertés par la scène, un client et le pharmacien sont parvenus à maîtriser l’individu avant l’arrivée des forces de l’ordre. Les policiers ont procédé à son interpellation et l’ont placé en garde à vue.



Le mis en cause, domicilié à Rambouillet et déjà connu des services de police, devra répondre de violences volontaires. Le pharmacien n’a pas été blessé lors de l’agression.