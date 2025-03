Yvelines. A Mantes-la-Jolie, un homme interpellé avec 202 g de cocaïne et plus de 26 000 € en espèces

Mercredi 26 février 2025, au milieu de la nuit, les forces de l’ordre de Mantes-la-Jolie ont procédé à l’interpellation d’un individu circulant sur une trottinette électrique après avoir franchi un feu rouge à l’angle de l’avenue de la Division Leclerc et du boulevard du Maréchal Juin, à Mantes-la-Jolie (Yvelines).



Lors du contrôle, l’homme de 24 ans, déjà recherché pour d’autres affaires liées au trafic de stupéfiants, s’est montré nerveux et peu coopératif. Tentant de fuir, il a entraîné un policier au sol avant d’être maîtrisé et placé en garde à vue. La fouille de sécurité a permis la découverte de deux pochons de cocaïne, soit 202 grammes, dissimulés dans une sacoche en bandoulière.