Yvelines. A Houilles, cinq jeunes cambrioleurs surpris par la police à l'intérieur d'un pavillon

Cinq mineurs, âgés entre 15 et 17 ans, soupçonnés d'une tentative de vol par effraction à Houilles (Yvelines) ont été placés en garde à vue par la police, hier lundi en début de soirée.



Les mis en cause, tous sans domicile fixe, ont été aperçus par un témoin vers 20 heures alors qu'ils forçaient le volet d'un pavillon, boulevard Emile-Zola. Un équipage de police a été dépêché sur place et a interpellé, en flagrant délit, les suspects qui se trouvaient toujours à l'intérieur du pavillon complètement vide.