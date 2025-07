Yvelines. A Guyancourt, un homme armé d'une réplique airsoft interpellé après une extorsion

Alertée rapidement, la brigade anticriminalité (BAC) locale a procédé à des recherches dans le secteur, en présence des deux victimes. Le suspect a été repéré non loin des lieux. À la vue des policiers, il a tenté de prendre la fuite à pied, sans succès.



Il a été interpellé en possession du téléphone et du portefeuille volés. L’arme de poing, une réplique de type airsoft, a été retrouvée sur son trajet de fuite.



L’auteur présumé des faits, âgé de 20 ans et domicilié à Guyancourt, a été placé en garde à vue. La victime principale est également originaire de la commune.



Une enquête a été ouverte pour extorsion aggravée.