Yvelines. A Buc, déjà victime d’un vol par effraction, elle met en fuite des cambrioleurs

Une patrouille s’est rendue sur place et grâce au signalement précis fourni par la victime, les policiers ont interpellé, à proximité du pavillon, trois suspects correspondant à la description. Il s’agit de trois adolescents âgés de 15 et 17 ans et originaires de Versailles.



Ils ont été placés en garde à vue pour tentative de vol en réunion.